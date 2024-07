Connect on Linked in

De politie heeft in Swifterbant donderdag een in werking zijnde wietkwekerij ontmanteld in een woning. Dit na een tip over stroomverbruik. De politie gaat een bewoner van het huis verhoren.

Foto is ter illustratie

Afwijkend

Het was de fraude-inspecteur van de regionale stroombeheerder die afwijkend stroomverbruik zag, en daarop de politie inschakelde. Het vermoeden was dat er in een woning een wietkwekerij aanwezig was.

In werking

Het onderzoek leidde naar een woning aan de Vogelwikke in Swifterbant. De politie ging daar gisteren langs. Op de eerste verdieping van het huis vond men een in werking zijnde wietkwekerij, met ongeveer 200 planten in totaal.

Verhoord

De bewoner, een 46-jarige man, zal op een later moment worden verhoord, laat de politie vrijdag weten in een bericht. De wietkwekerij is ontmanteld en zal worden vernietigd.