‘Inspectie erkent fouten over detentie advocaat Weski’

Daglicht Inez Weski werd in het voorjaar van 2023 gearresteerd, omdat ze verdachte is in een onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi, een toenmalig cliënt van haar. Ze werd gevangen gezet op een geheime locatie op Kamp Zeist, een Defensie-terrein. In een boek beschreef ze hoe ze in een bunker zat waar geen daglicht was en de juiste medische zorg ontbrak.

Dat boek was voor de Inspectie Justitie en Veiligheid reden om onderzoek te doen naar haar gevangenis. Vorige week bleek dat dit onderzoek werd tegengewerkt en dat het eigenlijke rapport van de Inspectie staatsgeheim is.

Er werd een persbericht naar buiten gebracht met de conclusie dat de detentie zonder toezicht en buiten de wet was.

Geen feitelijke basis

Een passage die gaat over het welzijn van Weski tijdens haar gevangenschap was niet juist, erkende de Inspectie tegenover het AD.

‘De Inspectie JenV stelt […] vast dat veel in het werk is gesteld om de detentie van Weski vorm te geven. Zo is aandacht besteed aan het welzijn en de veiligheid van betrokkene tijdens haar detentie.’

Deze zin kent ‘geen feitelijke basis’ en er is geen wederhoor van Weski toegepast. Volgens de Inspectie is de ‘zorgvuldigheid en navolgbaarheid van het onderzoek beperkt’.

Staatssecretaris

Een soortgelijke conclusie – die nu dus foutief blijkt te zijn – is dit voorjaar ook door de toenmalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ingrid Coenradie in antwoord op Kamervragen gepresenteerd, een antwoord dat dus kennelijk onjuist was.

Ex-advocaat Weski is van mening dat de inspectie aangifte tegen de Staat moet doen naar aanleiding van de onwettige detentie.

