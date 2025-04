Inspectie: Inez Weski zat gedetineerd op onwettige plek

Weski werd bijna twee jaar geleden aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Deze strafzaak loopt nu. Donderdag vindt er een tweede voorbereidende zitting plaats bij de rechtbank Rotterdam in het onderzoek 26Palma.

Geen transparantie

De detentielocatie waar Weski gevangen zat, was niet bekendgemaakt aan de Inspectie Justitie en Veiligheid en er was geen nationaal of internationaal toezicht voor ingericht. Verder was er geen transparantie over Weski’s plaatsing en verblijf in die locatie.

De Inspectie JenV: ‘Daarmee is zij gedurende haar gevangenschap deels buiten bescherming van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) geplaatst. Er was bijvoorbeeld geen Commissie van Toezicht ingesteld waarbij Weski terecht kon met klachten terwijl de wet dat wel voorschrijft. Haar is evenmin meegedeeld wie de verantwoordelijk directeur was van de locatie en bij wie ze dus een klacht over haar verblijf kon indienen.’

Volgens Weski zelf zat zij gevangen in een ondergrondse bunker op Kamp Zeist, waar een justitieel complex en voormalig militair terrein ligt.

Geheime detentie

De Inspectie JenV meldt dat “veel in het werk is gesteld om de detentie van Weski vorm te geven”. ‘Zo is aandacht besteed aan het welzijn en de veiligheid van betrokkene tijdens haar detentie. De Inspectie JenV is zich ervan bewust dat in incidentele gevallen extra maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van medewerkers en gedetineerden te garanderen. Deze maatregelen mogen echter niet zo verstrekkend zijn dat sprake is van geheime detentie’, aldus de Inspectie JenV.

De Inspectie JenV en DJI hebben inmiddels afspraken gemaakt over de werkwijze die zij voortaan hanteren bij het toezicht op heimelijke detentielocatie(s). Deze afspraken zijn vertrouwelijk, zo klinkt het.

26Palma

Volgens het OM heeft ex-advocaat Weski vanaf het moment dat Ridouan Taghi in december 2019 was gearresteerd tot aan 11 maart 2021 misbruik gemaakt van haar positie als advocaat van Ridouan Taghi. Ze ‘maakte onderdeel uit van de criminele organisatie’, aldus de officier van justitie.

Op 23 augustus 2022 is het onderzoek 26Palma tegen Weski gestart. Dat is gebeurd nadat er in juni nieuwe leesbaar gemaakte chats van berichtendienst Sky ECC ter beschikking waren gekomen. Eerder was er al informatie over Weski naar voren gekomen uit het onderzoek naar advocaat Youssef Taghi, een neef van Ridouan, die in 2021 vele bezoeken bracht aan de EBI.

Weski zou al in 2020 informatie van en naar Taghi hebben gesmokkeld, zo is de verdenking.

Weski is sinds juli 2023 geen advocaat meer.

