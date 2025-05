Invallen en arrestatie in internationaal onderzoek naar design-anabolen

Duizenden capsules en flesjes Design-anabolen of SARM’s zijn verboden middelen die door sporters gebruikt worden om sneller spieren te kweken of te versterken om zo de sportprestaties te verbeteren. Rechercheurs troffen duizenden capsules en flesjes met vloeistof aan. Later op de woensdag werd een verdachte gearresteerd in Utrecht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket in Nederland.

Productielocatie

De politie trof bij de huiszoeking in een woning in Utrecht zowel kant-en-klare SARMs aan als de benodigdheden om ze te bereiden, te verpakken en te verzenden naar afnemers in binnen- en buitenland. Deze woning werd vermoedelijk gebruikt als productielocatie, meldt het parket Antwerpen. In een andere woning in de provincie Utrecht troffen rechercheurs een hoeveelheid verpakkingsmateriaal aan, dat zou gebruikt worden voor de illegale handel.

Luxegoederen

De Nederlandse autoriteiten werken samen met FGP Antwerpen en onder leiding van de onderzoeksrechter werd een woning in Turnhout doorzocht, waar twee hoofdverdachten wonen. De twee verdachten van 50 en 53 jaar zullen later verhoord worden. De bedrijfsadministratie werd in beslag genomen, net als luxegoederen.

Gezondheidsrisico’s

Het parket waarschuwt voor de onbetrouwbaarheid van producten uit het illegale circuit. ‘Bijvoorbeeld omdat er andere stoffen in kunnen zitten dan op het etiket staan. Dat geldt ook voor SARMs. Deze vorm van doping wordt doorgaans aangeboden als capsules en als poeders. Het gebruik ervan brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Artsen en gebruikers melden ernstige bijwerkingen als leverfalen, nierfalen, hoge bloeddruk, haarverlies, huiduitslag, impotentie, agressie en verslechterd zicht.’