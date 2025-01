‘Invloed misdaad op politiek in Latijns-Amerika kan leiden tot meer geweld’

Criminele organisaties bemoeien zich steeds vaker met de politiek, met als gevolg dat burgers daarvan slachtoffer worden. In Haïti is er bijvoorbeeld sprake van een ernstige schending van de democratie, waar bendes de controle over de staat overnamen. Ze dwongen de premier tot aftreden. In Mexico was er ongekend geweld tegen politici, waarbij tientallen kandidaten werden bedreigd of zelfs vermoord. Gewapende mannen hielden zelfs de auto van de verkiezingswinnaar, Claudia Sheinbaum, een tijd tegen. Een dag na de laatste verkiezingen werd een vrouwelijke burgemeester vermoord door een criminele bende die haar eerder al enkele dagen had ontvoerd.