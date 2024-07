Italiaanse politie neemt 130 miljoen euro in beslag

Connect on Linked in

Anti-maffia-politie in Italië heeft dinsdag 22 mensen gearresteerd en voor ruim 130 miljoen aan vermogen in beslag genomen. De operatie was gericht tegen Camorra-clans uit Napels die samenwerkten met een groep uit Rome, en met een tak van de ‘Ndrangetha uit Calabrië in het zuiden van het land

2021

Het onderzoek is formeel in 2021 begonnen en strekte zich uit tot heel Italië en het buitenland. In totaal zijn 57 personen als verdachte aangemerkt.

De verdenkingen zijn lidmaatschap van de maffia, afpersing, en witwassen van geld en het witwassen van geld.

Banda

Doelwit van de politie waren de Mazzarella en D’amico-clans uit de Napolitaanse wijken Forcella en Maddalena, de Mancuso- en Mazzaferro-families van de ‘Ndrangheta, en de Senese-clan, uit de Romeinse maffia, ook wel de Banda della Magliana genoemd.

Tot de gearresteerde verdachten behoren zonen van Enrico Nicoletti, een overleden prominente figuur binnen de Banda, en vader en zoon Michele en Vincenzo Senese. Verder zitten verschillende zakenmensen vast die ervan worden verdacht met hun bedrijven witwasconstructies te hebben opgezet.

Samenwerken

Het onderzoek werd gestart na de vrijlating uit de gevangenis (in 2020) van Camorra-kopstuk Salvatore Giuliano, die direct opnieuw in de georganiseerde criminaliteit stapte, en criminele groepen in Forcella en Maddalena onder zich begon te brengen.

Hij begon met name samen te werken met de familie Mazzarella, maar ook met andere Napolitaanse groepen, en met criminelen van buiten de stad.

Er liep toen ook al in Rome een politie-onderzoek naar de Senese-clan.

