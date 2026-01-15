15 januari 2026

Italiaanse rechter gebruikt Sky-chats terughoudend | Italiaanse topcrimineel vrijgesproken van maffia-connectie (UPDATE2)

De rechtbank in Rome heeft de Albanese drugscrimineel Elvis “Spartaco” Demce veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar en vier maanden. Demce, die volgens justitie een spilfiguur in de drugshandel in en rond Rome was, is alleen veroordeeld voor drugs- en wapenfeiten, maar vrijgesproken van ‘metodo mafioso’, de sterk strafverzwarende beschuldiging van associatie met maffia. De reden daarvoor lijkt te zijn dat de rechter zeer terughoudend is geweest bij gebruik van chats van Sky ECC voor het bewijs, na een cassatie van de Italiaanse Hoge Raad in 2022.