17 juli 2025

Jalal O. ook vervolgd voor ontploffing met doden tot gevolg | Explosie Schammenkamp toch veroorzaakt door stoffen in cocaïnelab

Het OM houdt de 36-jarige Jalal O. verantwoordelijk voor de dood van twee mensen, in het drugslab dat ontplofte aan de Rotterdamse Schammenkamp. Dat komt, omdat het NFI heeft ontdekt dat de explosie door stoffen in de cocaïnewasserij is ontstaan. De verdachte ontkent van het lab te hebben geweten.