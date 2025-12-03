3 december 2025

‘Jalisco-kartel haalt grondstoffen voor fentanyl uit Spanje’

De Spaanse Nationale Politie heeft in Madrid begin deze week een Mexicaanse verdachte aangehouden die volgens de Spaanse justitie een belangrijke schakel is in de aanvoer van chemische precursors naar productielocaties voor drugs van het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bronnen van Spaanse en Mexicaanse media zeggen dat de Spaanse autoriteiten denken dat het CJNG vanuit Spanje grondstoffen voor het extreem verslavende opiaat fentanyl wil gaan exporteren.