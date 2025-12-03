 Meteen naar de content
3 december 2025

‘Jalisco-kartel haalt grondstoffen voor fentanyl uit Spanje’

De Spaanse Nationale Politie heeft in Madrid begin deze week een Mexicaanse verdachte aangehouden die volgens de Spaanse justitie een belangrijke schakel is in de aanvoer van chemische precursors naar productielocaties voor drugs van het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bronnen van Spaanse en Mexicaanse media zeggen dat de Spaanse autoriteiten denken dat het CJNG vanuit Spanje grondstoffen voor het extreem verslavende opiaat fentanyl wil gaan exporteren.

Mexico-Stad

De verdachte Alejandro N. werd opgepakt nadat rechercheurs hem vanuit het vliegveld van Mexico-Stad hadden gevolgd. Spaanse media schrijven dat N. vermoedelijk zakelijke contacten in Europa wilde gaan ontmoeten en onderhouden die te maken hebben met de illegale handel in grondstoffen voor synthetische drugs.

