 ‘Jarenlange celstraffen geëist voor Belgische coke-rip’

Container Het was de criminele gebeurtenis van het jaar, aldus de Antwerpse krant. Op 29 augustus 2024 haalde de vrachtwagenchauffeur Goran T. een container, geladen met oude koelkasten en schroot, op in de Antwerpse haven. De container moest afgeleverd worden in Hengelo. Daar zou de container nooit aankomen, want behalve oude koelkasten zat er nog iets in de container: 1.400 kilogram coke.

Miljoenen

De coke was eigendom van een criminele organisatie waar ook een van de zonen van de Ridouan Taghi deel van zou hebben uitgemaakt, schrijft de Gazet.

Maar chauffeur Goran T., die was ingehuurd door de smokkelaars, speelde volgens het Openbaar Ministerie onder één hoedje met een andere Nederlandse bende die van plan was om de 1.400 kilo coke te stelen.

Verkleed

De bende ‘rippers’ verkleedde zich als gewapende politiemensen en overviel de chauffeur al op Belgisch grondgebied. De Belgische politie had de bende alleen al in het vizier. Ze opereerden namelijk vanuit het huis van de bekende drugsverdachte Abdelhakim E. M., alias ‘Zotte Hakim’.

‘Met de diefstal zelf had mijn cliënt niks te maken”, aldus zijn advocaat Thibault Delva.

Oorlog

Terry V., een van de Nederlanders die zich al politieagent verkleedde tijdens de overval, verklaarde dat Hakim, Hassan B. en Dave D. R. niet bij de overval zelf betrokken waren. Over de rol van de andere beklaagden zweeg Terry V.

V. vluchtte na de diefstal naar het buitenland, omdat de diefstal een ware oorlog had ontketend in het Nederlandse criminele milieu. Er werden tientallen aanslagen gepleegd en een van de betrokkenen werd zelfs in Dubai gekidnapt en gefolterd.

Antwerpen ontsnapte grotendeels aan de Nederlandse onderwereldoorlog. Alleen de woning van ‘Zotte Hakim’ werd doelwit van een bomaanslag.

Vrees

Het Openbaar Ministerie vorderde tot vijf jaar cel. Advocaat Johan Maes, die kroongetuige Terry V. bijstaat, vroeg om een lagere straf: ‘Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door uitgebreide verklaringen af te leggen. Hij heeft niks verdiend aan deze zaak. Meer nog, hij vreest nog altijd voor zijn leven en wou dat hij nooit was mee gestapt in dit verhaal.’

De rechtbank doet uitspraak op 5 december.

