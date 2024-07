Jeugddetentie en jeugd-tbs voor doodslaan man in Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag twee jongens van 14 en 16 jaar veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor de gewelddadige dood van een 42-jarige man in de nacht van 26 op 27 augustus 2023 op het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer overleed door grof geweld, waarbij onder meer een stoeptegel van 17 kilo op zijn hoofd werd gegooid.



De twee minderjarige jongens maakten zich volgens de rechtbank in ruim een week tijd schuldig aan een reeks zeer ernstige strafbare feiten. Het zwaarste delict is de dood van een 42-jarige man in Amsterdam-Noord. Het duo beroofde hem in de zomer van 2023 opzettelijk van het leven door een stoeptegel van 17 kilo op zijn hoofd te laten vallen, meermalen stenen tegen het hoofd dan wel het lichaam te gooien en met een steen op het hoofd te slaan.

Poging doodslag

Daarnaast trapte het tweetal in Tilburg een slapende dakloze man hard tegen het hoofd. Dit zinloze geweld was enkel voor eigen vermaak. Daarnaast pleegden de jongens een reeks straatroven waarbij zij slachtoffers onder bedreiging en met geweld dwongen spullen af te staan.

Zwakkere slachtoffers

De jongens kozen telkens bewust fysiek zwakkere slachtoffers uit; onder meer (jonge) vrouwen die alleen op straat waren en een dakloze man die lag te slapen. De rechtbank kreeg tijdens de zitting niet de indruk dat de ernst van het handelen voldoende is doorgedrongen. Ook van inzicht en oprecht berouw is onvoldoende gebleken.

Maximale straf

Volgens de rechtbank is gezien de ernst van de feiten geen andere straf passend dan een jeugddetentie van de maximale duur. Gelet op de leeftijd van de twee jongens ten tijde van het plegen van de feiten (13 en 15 jaar), kan hen maximaal een jeugddetentie van één jaar worden opgelegd.

Naast jeugddetentie legt de rechtbank een PIJ-maatregel, ofwel jeugd-tbs, op. De straf van de rechtbank komt overeen met de eis van justitie.