2 oktober 2025

Jeugddetentie en taakstraf na schieten op woning in Alphen aan den Rijn

De rechtbank Den Haag heeft donderdag een inmiddels 18-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen (waarvan 134 dagen voorwaardelijk) en 60 uur taakstraf voor het beschieten van een woning in Alphen aan den Rijn op 12 oktober 2024. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Op de achtergrond speelde een groot crimineel conflict over 1.400 kilo cocaïne.