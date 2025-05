10 mei 2025

“Joca Amsterdam” vertoont zich in het openbaar (VIDEO)

Er zijn beelden op gedoken van Sreten Jocic, ook bekend als “Joca Amsterdam”. Hij was present op een begrafenis van een bekende onderwereldfiguur in Servië. Jocic zit een straf van 13,5 jaar cel uit voor het aanzetten tot moord, maar verscheen in april bij de uitvaart van zijn vriend Željko Rutović. Jocic speelde een voorname rol in verwikkelingen in de Amsterdamse onderwereld.