Jongen (17) zwaargewond na schietpartij in woning Rozenburg, ‘vader (43) opgepakt’

(Beeld: Media-TV)

De schietpartij vond plaats op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan de Bosseplaat. Meerdere ambulances en ook de brandweer kwamen ter plaatse, om het slachtoffer uit het appartement te takelen. De politie doet verder onderzoek.

Inval

Rijnmond schrijft dat de aangehouden 43-jarige man uit Rozenburg de vader van het slachtoffer is. Of het gaat om een misdrijf of een ongeluk is nog onduidelijk. De regionale omroep schrijft op basis van bronnen dat in dezelfde woning vorig jaar nog een inval zou zijn geweest. In november 2024 werden toen twee jongens van 17 door een arrestatieteam in Rozenburg en Herkingen aangehouden, naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem over een dreiging met een vuurwapen.