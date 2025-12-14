 Meteen naar de content
14 december 2025

Joran van der Sloot medisch behandeld na vermoedelijke zelfmoordpoging in Peruaanse gevangenis

De voor doodslag veroordeelde Nederlander Joran van der Sloot is zaterdag in de vroege ochtend aangetroffen in zijn cel in de Peruaanse gevangenis van Challapalca, nadat hij zichzelf vermoedelijk van het leven probeerde te beroven. Dat bevestigen de Peruaanse gevangenisautoriteiten en het ministerie van Justitie aan verschillende media. Van der Sloot is na het incident medisch behandeld en verkeert volgens de autoriteiten inmiddels in stabiele toestand.

Ochtendcontrole

Volgens meerdere Peruaanse en internationale media werd Van der Sloot ontdekt tijdens een reguliere ochtendronde, toen personeel hem ontbijt kwam brengen. Hij werd in zijn cel aangetroffen met een strook stof – afkomstig van een deken of beddengoed – om zijn hals, waarmee hij zich had opgehangen. Bewakers grepen direct in en verleenden eerste hulp, waarna hij is overgebracht voor medische behandeling binnen het gevangeniscomplex.

