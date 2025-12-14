14 december 2025

Joran van der Sloot medisch behandeld na vermoedelijke zelfmoordpoging in Peruaanse gevangenis

De voor doodslag veroordeelde Nederlander Joran van der Sloot is zaterdag in de vroege ochtend aangetroffen in zijn cel in de Peruaanse gevangenis van Challapalca, nadat hij zichzelf vermoedelijk van het leven probeerde te beroven. Dat bevestigen de Peruaanse gevangenisautoriteiten en het ministerie van Justitie aan verschillende media. Van der Sloot is na het incident medisch behandeld en verkeert volgens de autoriteiten inmiddels in stabiele toestand.