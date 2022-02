Justitie eist tot dertien jaar cel tegen landelijk netwerk van ketelbouwers

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bijna acht jaar cel en 50.000 euro geldboete geëist tegen de 48-jarige Tilburgse lasser Mark P. voor het maken van ketels voor synthetische drugslabs. Zeven andere verdachten hoorden celstraffen van vierenhalf jaar tot dertien jaar tegen zich eisen.

Grootschalig onderzoek

In september 2020 werden er tijdens een grote actiedag zes verdachten aangehouden in Tilburg, Den Bosch en Nootdorp in een grootschalig onderzoek waarbij ketelbouwer Mark P. centraal stond. Ook in Den Haag, Rotterdam en IJsselstein doorzochten agenten panden. Vanwege de omvang van het onderzoek is de behandeling in de rechtbank in Breda verspreid over twee weken.

Criminele ontmoetingsplek

De focus op de facilitator, in dit geval de ketelbouwer, was volgens justitie een doorslaggevende strategie voor dit grootschalige onderzoek. Het kantoor van Mark P. bleek volgens het OM een veelgebruikte criminele ontmoetingsplek, waar verschillende verdachten hun plannen bespraken en bestellingen plaatsten. Door onderzoek te doen is het volgens politie en justitie gelukt om een deel van het criminele bedrijfsproces van synthetische drugsproductie bloot te leggen en daarbij betrokken sleutelfiguren – van ketelbouwer tot eindverantwoordelijke – aan te houden.

Proteus

Volgens de officier van justitie hebben alle verdachten een “dermate grote rol gespeeld dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en aanzienlijke geldboete op zijn plaats is”. Het Openbaar Ministerie benadrukt in deze zaak Proteus dat voor het produceren van synthetische drugs apparatuur nodig is. Zonder ketels, geen drugslabs. Tijdens het onderzoek is veel materiaal in beslag genomen, zoals ketels, koelmachines en lekbakken.

Opdrachtgever

De hoogste straf eist het OM tegen de 54-jarige Bosschenaar L. van D. die de opdrachtgever en financieel ondersteuner zou zijn: dertien jaar cel en een geldboete van 80.000 euro. Tegen de 54-jarige Tilburger J. G. eist justitie tien jaar en acht maanden gevangenisstraf en een geldboete van 60.000 euro. Hij wordt gezien als de rechterhand van Bosschenaar L. van D.

Lassers

Tegen de 48-jarige Tilburgse lasser Mark P. eist het OM zeven jaar en elf maanden cel en een geldboete van 50.000 euro voor het bouwen van de ketels. Tegen de 62-jarige Tilburger Conny V. eist justitie vijf jaar cel en een geldboete van 20.000 euro voor het uitvoeren van laswerkzaamheden met Mark P.

Xtc-pillen voor Afrika

Een 33-jarige Tilburger hoorde als ‘meewerkend voorman’ zeven jaar cel en een geldboete van 50.000 euro eisen. Een 44-jarige Nootdorper vijfenhalf jaar cel en een geldboete van 40.000 euro omdat hij als leverancier honderdduizenden xtc-pillen regelde voor export naar Afrika.

Voorbereidingshandelingen

Een 41-jarige man uit IJsselstein moet als het aan justitie ligt zes jaar de cel in vanwege zijn wezenlijke bijdrage bij de voorbereidingshandelingen van export. Ook is tegen hem een geldboete van 40.000 euro geëist. Een 56-jarige Beersenaar die als chauffeur fungeerde in opdracht van de Bosschenaar hoorde vierenhalf jaar en een geldboete van 30.000 euro tegen zich eisen.

De rechtbank doet in juni uitspraak in de zaak.