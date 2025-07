‘Justitie maakt zich druk om op speelgoedpistolen lijkende 3D-wapens’

Beeld: 3D-geprinte vuurwapens (foto: Opportuun/NFI)

Geprinte wapens

Steeds vaker duiken er in strafrechtelijke onderzoeken vuurwapens op die gemaakt zijn met een 3D-printer, ziet justitie. Blauwdrukken daarvoor staan openlijk online, compleet met handleidingen en links naar instructiefilmpjes op YouTube.

Het is een ontwikkeling die politie en justitie zorgen baart. Temeer omdat veel van de modellen op het eerste oog nauwelijks van speelgoed te onderscheiden zijn. Dit bericht ze in haar relatiemagazine Opportuun: ‘Het is nu nog een niche, maar het is niet moeilijk te voorspellen waar dit naartoe gaat’, zegt de landelijk officier Vuurwapens Zlatko Trokic in een artikel in het blad.

In beslag

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 6000 vuurwapens in beslag genomen, meldt Opportuun. Het aandeel geprinte vuurwapens is duidelijk groeiende, maar nog altijd marginaal. Dat zijn er hooguit enkele tientallen.

Maar die cijfers geven volgens justitie een vertekend beeld: ‘Conventionele vuurwapens worden door de politie onmiddellijk als dusdanig herkend. Hetzelfde geldt voor de onderdelen ervan. Met 3D-geprinte vuurwapens is dat anders. Die kunnen vormen hebben die niet direct aan een vuurwapen doen denken. Bovendien kunnen ze in allerlei vrolijke kleuren worden geprint, waardoor ze nauwelijks van speelgoed te onderscheiden zijn. Zeker als er ook nog een logo van een speelgoedmerk op staat.’

Dat maakt het voor de politie ingewikkeld. Maar om het probleem goed aan te kunnen pakken, moet het eerst op grotere schaal worden gesignaleerd.