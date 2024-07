‘Antwerpse kickbokser Jamal Ben Saddik aangehouden voor ontvoering en mishandeling’

Connect on Linked in

De Antwerpse kickbokser Jamal Ben Saddik is opgepakt in een onderzoek naar ontvoering en mishandeling. Dit in verband met een conflict over de uithaling van drugs in de Antwerpse haven. Dit bericht de Gazet van Antwerpen.

Beeld: Jamal Ben Saddik

Opgewacht

De 33-jarige kickbokser zou de opdracht hebben gegeven voor de ontvoering en mishandeling van een Antwerpse havenarbeider die in het drugsmilieu al vaker beschuldigd werd van oplichting. De havenarbeider zou een voorschot hebben aangenomen voor een uithaling cocaïne, maar deed vervolgens niets.

Hij werd opgewacht aan zijn woning en in elkaar geslagen, aldus de Gazet van Antwerpen in haar berichtgeving van zaterdagavond.

Veroordeeld

Twee weken geleden werd Jamal Ben Saddik door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro voor witwassen en oplichting. Ook zijn broer Saïd stond in de zaak terecht.

Jamal Ben Saddik is echter nooit veroordeeld voor drugssmokkel, schrijft de Antwerpse krant, maar wordt nog vervolgd in een Sky-dossier en in een onderzoek naar de Assyrische clan Y. Dit is een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne zou hebben ingevoerd en geld hebben witgewassen.

In 2022 was Saddiks familie het doelwit van een serie aanslagen op panden en woningen. Nederlandse verdachten werden aangehouden voor die aanslagen.