Kickbokser Michael Duut (34) neergeschoten op woonwagenkamp in Groningen

Beperkingen Woensdagavond rond 22.00 kreeg de politie een melding van een schietpartij op een woonwagenkamp aan de Kring, tussen Hoogkerk en Groningen. Daarbij raakten een 34-jarige man en een 55-jarige man uit Groningen gewond. Kickbokser Michael Duut, alias “The Dream Crusher” raakte zwaargewond aan zijn benen. Beide mannen zijn aangehouden als verdachten en zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De Forensische Opsporing heeft uitgebreid sporenonderzoek verricht en ook is er gesproken met getuigen. Uit onderzoek moet blijken wat de exacte rol van de twee verdachten is geweest bij het incident. Ook de toedracht wordt onderzocht.

‘Ruzie over paard’

Aan de schietpartij zou volgens vlogger Alex Soze, een vriend van Michael Duut, een ruzie over een paard vooraf zijn gegaan. De kickbokser zou even daarvoor met zijn neefje naar een manege zijn gegaan om diens paard te voeren. Dat neefje zou daar volgens de eigenaar niet meer welkom zijn. Toen Duut mee zou zijn gegaan met zijn neefje, zou de eigenaar verhaal zijn gaan halen bij de woning van de kickbokser. Toen de ruzie escaleerde zou de kickbokser enkele klappen hebben uitgedeeld, waarna de eigenaar een pistool trok en op Michael Duut schoot.

‘Vrouw geslagen’

Een bron uit Groningen zegt tegen Crimesite echter dat dit verhaal niet klopt. Hij zegt dat Duut een vrouw zou hebben geslagen, waarna de oom zich er ook mee kwam bemoeien en hem in zijn been heeft geschoten. De kickbokser raakte zwaargewond aan zijn benen en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn, maar het is onduidelijk welke gevolgen de schietpartij heeft voor de rest van zijn carrière in het licht zwaargewicht.