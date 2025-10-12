 Meteen naar de content
12 oktober 2025

Kilo’s drugs aangetroffen in woning Best, meerdere arrestaties

In een woning in Best heeft de politie vrijdag kilo’s cocaïne, MDMA, amfetamine, hasj en ketamine aangetroffen. Dat schrijft de politie Best-Oirschot op Instagram.

Agenten waren bezig met het observeren van een woning in Best. Tijdens deze observatie zagen ze enkele personen de woning verlaten. Een uur later werden deze personen gecontroleerd in Eindhoven door andere agenten, waarna in hun voertuig drugs werden aangetroffen. De inzittenden werden vervolgens aangehouden.

De politie viel daarna de woning in Best binnen. Daar werden kilo’s cocaïne, MDMA, amfetamine, hasj en ketamine aangetroffen. De bewoonster van de woning is eveneens aangehouden.

De recherche doet nader onderzoek.

