Kilo’s drugs aangetroffen in woning Best, meerdere arrestaties

Agenten waren bezig met het observeren van een woning in Best. Tijdens deze observatie zagen ze enkele personen de woning verlaten. Een uur later werden deze personen gecontroleerd in Eindhoven door andere agenten, waarna in hun voertuig drugs werden aangetroffen. De inzittenden werden vervolgens aangehouden.



De politie viel daarna de woning in Best binnen. Daar werden kilo’s cocaïne, MDMA, amfetamine, hasj en ketamine aangetroffen. De bewoonster van de woning is eveneens aangehouden.

De recherche doet nader onderzoek.