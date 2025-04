Kooivechters en Belgische Hells Angel betrokken in Spaanse cokezaak (VIDEO)

Twintig verdachten

In totaal zijn twintig personen aangehouden: zeventien in Spanje, twee in België en één in Frankrijk. Bij elf huiszoekingen in Spanje en België werden ruim 1.000 kilo cocaïne, twee vuurwapens, acht luxe voertuigen, virtuele cryptowallets, en 15.000 euro contant geld in beslag genomen. Ook vonden agenten stroomstootwapens en machetes, een vrachtwagen en diverse hulpmiddelen voor het openen van containers.