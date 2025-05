20 mei 2025

Kopstuk van grootste Braziliaanse criminele organisatie gearresteerd (VIDEO)

In Bolivia is dit weekend Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, opgepakt. Hij is een van de kopstukken van de grootste criminele organisatie van Brazilië, het Primeiro Comando da Capital (PCC). Inmiddels melden Braziliaanse media dat hij is overgebracht naar een zwaarbeveiligde gevangenis in hoofdstad Brasilia.