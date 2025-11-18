18 november 2025
KORT dinsdag: 17-jarige gearresteerd om aanslagen Pizzabakkers
De politie heeft dinsdagochtend een 17-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de explosies bij meerdere horecazaken van de Pizzabakkers in Amsterdam. De politie meldt dat hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot explosie aan de Plantage Kerklaan, in de oostelijke binnenstad, in de nacht van 2 op 3 september.
(Beeld: Mizzle Media)
De verdachte is van zijn bed gelicht in een woning in Amsterdam. Zijn precieze rol wordt nu onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie heeft nog meer verdachten in beeld. Eerder is er een 14-jarige verdachte aangehouden op verdenking van het plaatsen van een explosief.