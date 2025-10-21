21 oktober 2025

KORT dinsdag: Kraak bij juwelier in Rosmalen

In de nacht van maandag op dinsdag is er omstreeks 02.40 een explosief afgegaan bij de ruit van een juwelier in Rosmalen. Volgens de politie was de krachtige explosie het gevolg van illegaal vuurwerk. Het incident gebeurde op de Achter de Driesprong. Of er buit mee is genomen is niet bekend.