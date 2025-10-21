 Meteen naar de content
21 oktober 2025

KORT dinsdag: Kraak bij juwelier in Rosmalen

In de nacht van maandag op dinsdag is er omstreeks 02.40 een explosief afgegaan bij de ruit van een juwelier in Rosmalen. Volgens de politie was de krachtige explosie het gevolg van illegaal vuurwerk. Het incident gebeurde op de Achter de Driesprong. Of er buit mee is genomen is niet bekend.

Op de bewakingsbeelden van de juwelier is te zien dat vermoedelijk twee verdachten, gekleed in het donker, bij het raam bezig zijn. Kort daarna is een explosie te zien bij de ruit. Er raakte niemand gewond. De verdachten vluchtten na de explosie in onbekende richting.

