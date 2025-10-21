21 oktober 2025
KORT dinsdag: Kraak bij juwelier in Rosmalen
In de nacht van maandag op dinsdag is er omstreeks 02.40 een explosief afgegaan bij de ruit van een juwelier in Rosmalen. Volgens de politie was de krachtige explosie het gevolg van illegaal vuurwerk. Het incident gebeurde op de Achter de Driesprong. Of er buit mee is genomen is niet bekend.
Op de bewakingsbeelden van de juwelier is te zien dat vermoedelijk twee verdachten, gekleed in het donker, bij het raam bezig zijn. Kort daarna is een explosie te zien bij de ruit. Er raakte niemand gewond. De verdachten vluchtten na de explosie in onbekende richting.