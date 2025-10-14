 Meteen naar de content
14 oktober 2025

KORT dinsdag: Man gewond door schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij op een bedrijventerrein in het havengebied Amsterdam-Westpoort is maandagavond een man gewond geraakt. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar toen hij naar een ziekenhuis werd gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Laatste Nieuws

De schietpartij vond plaats aan de Oderweg. Bij de politie kwam kort na 20.00 een melding binnen. Over de toedracht van het incident is niets bekend geworden.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.