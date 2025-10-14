14 oktober 2025

KORT dinsdag: Man gewond door schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij op een bedrijventerrein in het havengebied Amsterdam-Westpoort is maandagavond een man gewond geraakt. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar toen hij naar een ziekenhuis werd gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid.