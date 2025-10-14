14 oktober 2025
KORT dinsdag: Man gewond door schietpartij Amsterdam
Bij een schietpartij op een bedrijventerrein in het havengebied Amsterdam-Westpoort is maandagavond een man gewond geraakt. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar toen hij naar een ziekenhuis werd gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid.
De schietpartij vond plaats aan de Oderweg. Bij de politie kwam kort na 20.00 een melding binnen. Over de toedracht van het incident is niets bekend geworden.