KORT dinsdag: Voorbijganger tipt politie over drugshandel: vijf arrestaties
De politie heeft dinsdag naar buiten gebracht dat er zondag vijf verdachten zijn aangehouden in Rotterdam-Charlois voor drugshandel. Er is één kilo harddrugs en 14000 euro in boodschappentassen in beslag genomen. Rond 18.30 zag een getuige op de Schere een groepje mannen die met tassen in de weer waren. De getuige alarmeerde daarop de politie.
Toen de agenten in de straat aankwamen renden de personen direct verschillende kanten op. Na korte achtervolgingen werden drie verdachten in de directe omgeving aangehouden. Twee mannen waren ervandoor gegaan in een busje, maar werden iets later alsnog aangehouden in Den Haag. De verdachten zijn mannen tussen de 22 en 31 jaar uit onder andere Rijswijk en Delft.