11 november 2025

KORT dinsdag: Voorbijganger tipt politie over drugshandel: vijf arrestaties

De politie heeft dinsdag naar buiten gebracht dat er zondag vijf verdachten zijn aangehouden in Rotterdam-Charlois voor drugshandel. Er is één kilo harddrugs en 14000 euro in boodschappentassen in beslag genomen. Rond 18.30 zag een getuige op de Schere een groepje mannen die met tassen in de weer waren. De getuige alarmeerde daarop de politie.