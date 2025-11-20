KORT donderdag: 65-jarige man opgepakt voor invoer cocaïne in Vlissingen (UPDATE)
De Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant heeft vorige week in Zeist een 65-jarige verdachte aangehouden op verdenking van invoer en het voorbereiden van invoer van cocaïne via de haven in Vlissingen. De verdachte is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast moet blijven.
De arrestatie gebeurde in een lopend rechercheonderzoek waarover de politie op dit moment verder geen mededelingen wil doen.
Amfetaminelab in Rotterdamse woonwijk ontmanteld
Woensdagochtend is er door de politie in Rotterdam in een woonbuurt een lab voor de productie van amfetamine aangetroffen. Dat gebeurde op de Aarnoudstraat in Rotterdam-Zuid. Twee Rotterdammers van 50 en 51 jaar zijn aangehouden.
De inval was naar aanleiding van een lopend onderzoek. Ter plaatse zijn circa 16 kilo aan amfetamine, munitie voor een vuurwapen en xtc-pillen in beslag genomen. Het laboratorium is door de Landelijke Faculteit Ontmanteling (LFO) ontmanteld.