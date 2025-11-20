KORT donderdag: 65-jarige man opgepakt voor invoer cocaïne in Vlissingen (UPDATE)

De arrestatie gebeurde in een lopend rechercheonderzoek waarover de politie op dit moment verder geen mededelingen wil doen.

Amfetaminelab in Rotterdamse woonwijk ontmanteld

Woensdagochtend is er door de politie in Rotterdam in een woonbuurt een lab voor de productie van amfetamine aangetroffen. Dat gebeurde op de Aarnoudstraat in Rotterdam-Zuid. Twee Rotterdammers van 50 en 51 jaar zijn aangehouden.

De inval was naar aanleiding van een lopend onderzoek. Ter plaatse zijn circa 16 kilo aan amfetamine, munitie voor een vuurwapen en xtc-pillen in beslag genomen. Het laboratorium is door de Landelijke Faculteit Ontmanteling (LFO) ontmanteld.