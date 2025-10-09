KORT donderdag: Brand bij café na knal (UPDATE)

Beeld: de brand in Krommenie (foto Mizzle Media)

Rond half drie werd de brand ontdekt. Kort daarvoor was een zeer harde knal in de omgeving te horen. Hoe de brand precies ontstaan is, is vooralsnog onbekend. De politie heeft in de omgeving van het café met onder andere een politiehond gezocht naar eventuele sporen.

Het café zelf en de omgeving eromheen is met lint afgezet. Mogelijk gaat de politie onderzoek doen naar de brand, en de knal die kort voor de brand te horen was.

Inmiddels is het signalement gegeven van een persoon die na de brand is weggevlucht. Rond het moment van het incident zou een persoon weggerend zijn over de Provincialeweg in de richting van het tankstation/Wormerveer. Het volgende signalement van de verdachte is bij de politie bekend: geheel zwart gekleed, waaronder een zwarte hoody en witte sneakers. Ongeveer 1,80-1,90 meter lang. Tenger postuur. Hij droeg een bivakmuts.

Kogelgat

De politie heeft woensdagavond twee verdachten aangehouden na de melding van een schietpartij in Rijswijk. In een woning werd een kogelgat ontdekt. Er zijn twee mannen aangehouden.

Agenten werden om 21.25 naar de Clavecimbellaan in de Muziekbuurt in Rijswijk gestuurd. Daar aangekomen vonden zij een kogelgat in een raam.

Het is niet duidelijk of de getroffen woning ook doelwit was. Er zijn twee mannen aangehouden, laat de politie weten. Niemand raakte gewond.

Cameratoezicht

Het cameratoezicht dat in Amsterdamse Plantage Kerklaan is geplaatst, wordt met twee maanden verlengd. Dat heeft burgemeester Halsema van Amsterdam besloten.

Het cameratoezicht is begin september geplaatst na explosies bij vestigingen van De Pizzabakkers en een broodjeszaak in de straat.