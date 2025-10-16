KORT donderdag: explosie in Rijswijk

Knal De ontploffing vond plaats bij een portiek aan de Mandolinestraat in Rijswijk. Rond 00.55 hoorden omwonenden een harde knal, waarna veel rookontwikkeling te zien was. Dit meldt de politie donderdag.

Er bleek een ontploffing in het portiek plaats te hebben gevonden. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen.

De politie doet geen melding van de aanhouding van een mogelijke verdachte. De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Omwonenden met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden.