4 december 2025

KORT donderdag: Lagere straffen voor drugskoeriers Schiphol | Kleine ton cocaïne gepakt in Vlissingen

De rechtbank Noord-Holland gaat drugskoeriers op Schiphol lager straffen. Volgens de rechtbank zijn de huidige straffen niet in verhouding tot hun beperkte rol. Koeriers vervoeren weinig, staan laag in de hiërarchie, maar krijgen relatief hoge straf, aldus NH Nieuws.

De nieuwe richtlijn: maximaal acht maanden cel bij minder dan 1,5 kilo, twee jaar tot vijf kilo en drie jaar tot twintig kilo drugs. Het OM is fel tegen, en wil dat het gerechtshof de voorgestelde strafmaat opnieuw beoordeelt. Een Colombiaanse man, die vijf kilo cocaïne probeerde in te voeren, kreeg dinsdag geen drie jaar celstraf maar twee.

Cocaïne uit Ecuador

De Douane heeft op dinsdag tijdens een reguliere controle in de haven van Vlissingen 889 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading fruit afkomstig uit Ecuador met als eindbestemming een bedrijf in Europa.

Er zijn geen mensen gearresteerd. De cocaïne is inmiddels afgevoerd en vernietigd.

