11 december 2025
KORT donderdag: pakketten wiet uit Spanje onderschept bij servicepunten Noord-Holland
De politie heeft tussen zaterdag 6 december en maandag 8 december meerdere pakketten met wiettoppen onderschept op meerdere adressen in Hoorn en Wognum. In totaal werd ruim 25 kilo aan wiettoppen aangetroffen. De politie heeft een 59-jarige man uit Hoorn aangehouden als verdachte. Zijn rol is verder in onderzoek.
Uit politieonderzoek bleek dat de pakketten werden verstuurd vanuit Spanje. De pakketten zijn verstuurd naar zes servicepunten in Hoorn en naar één servicepunt in Wognum. Deze konden uiteindelijk worden onderschept door de politie.