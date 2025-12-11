11 december 2025

KORT donderdag: pakketten wiet uit Spanje onderschept bij servicepunten Noord-Holland

De politie heeft tussen zaterdag 6 december en maandag 8 december meerdere pakketten met wiettoppen onderschept op meerdere adressen in Hoorn en Wognum. In totaal werd ruim 25 kilo aan wiettoppen aangetroffen. De politie heeft een 59-jarige man uit Hoorn aangehouden als verdachte. Zijn rol is verder in onderzoek.