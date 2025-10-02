KORT donderdag: auto geraakt bij schietpartij in Helmond



Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat er rond 00.15 een schietincident plaatsvond tussen een aantal personen en dat daarbij de auto geraakt werd. Nadat de schoten zijn gelost zetten zij het op een rennen. Al deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De aanleiding van de schietpartij is nog onbekend. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt.

Poolse man in Lelystad door geweld om het leven gebracht

In een woning aan de Maerlant in Lelystad is dinsdagmiddag rond 13.00 een overleden man aangetroffen. Na uitgebreid onderzoek gaat de politie uit van een misdrijf.

Het slachtoffer is een 40-jarige man met de Poolse nationaliteit die verbleef in een woning voor arbeidsmigranten aan de Maerlant. Omdat de politie vraagtekens had bij de dood van de man en een misdrijf niet kon worden uitgesloten, werd de hele middag en avond uitgebreid onderzoek gedaan.

Naar aanleiding van dit onderzoek concludeert de politie dat de man door geweld om het leven is gekomen. Om die reden is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. Dit team gaat de dood van de man verder onderzoeken. Er is nog niemand aangehouden.

Explosie bij woning in Amsterdam-Zuidoost

Bij een woning aan het Gerrit van den Boschpad in Amsterdam-Zuidoost is woensdagnacht rond 01.30 een explosief afgegaan. Dat schrijft AT5. Door de knal raakte de voordeur beschadigd en ontstond een brand. De brandweer wist het vuur te blussen. Niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden.

Vanwege een eerdere explosie in de straat is er tot en met 18 oktober cameratoezicht. Ondanks dat toezicht ging er toch een explosief af in de straat.

In mei raakte een man zwaargewond nadat hij in zijn been werd geschoten op het Gerrit van den Boschpad. Ook kinderen waren getuige van dat schietincident.

Explosie bij woning in Den Haag

Bij een woning aan de Kopenhagenweg in Den Haag heeft woensdagnacht rond 01.15 een explosie plaatsgevonden. Er is sprake van schade aan de woning en een voertuig. Niemand raakte gewond. Een uitgebreide zoekslag in de omgeving naar één of meer verdachten leverde niets op. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen en camerabeelden.