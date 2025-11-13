KORT donderdag: schade na explosie bij woning in Haarlem

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

De ontploffing vond plaats bij de voordeur van een woning, waardoor schade is ontstaan. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en politie, rukten met spoed uit. De omgeving is door de politie afgezet voor onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Getuigen hebben een jonge verdachte na de explosie zien wegrennen. De politie is direct een Burgernet-actie gestart met het verzoek uit te kijken naar de verdachte. Het zou gaan om een jongen van 15 of 16 jaar oud. Hij had een lichte huidskleur, blond haar, droeg lichte schoenen, een donkere rugzak en een donkere jas met capuchon.

Eerdere explosies

Dinsdagavond en -nacht waren er ook al explosies bij woningen aan De Ruijterstraat in Groenlo, aan de Ypelobrink in Enschede, bij een bedrijfspand aan de Visserijweg in Purmerend, bij een woning aan de Lassuslaan in Zwolle en bij een winkelpand aan de Heksenakker in Breda.