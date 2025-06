‘Kort geding opgesloten advocaat Shukrula tegen staat gaat niet door’

Beeld: Advocaat Vito Shukrula

Donderdag zou er in Amsterdam een kort geding zijn van Shukrula tegen de Staat, maar volgens hem heeft de Staat zich teruggetrokken. Het kort geding zou gaan over de toegang tot de penitentiaire inrichting, aldus het AD. Het was aangespannen nadat het de advocaten van Shukrula niet meer was gelukt om contact met hem te krijgen, terwijl een advocaat de toegang tot cliënten volgens de wet niet mag worden ontzegd. Shukrula’s advocaat Sultan Kat laat weten dat er nog wel een bodemprocedure volgt ‘voor de inmiddels geleden schade’.

Opgepakt

Shukrula werd in april opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Hij zit sinds die tijd in voorarrest. Inlichtingendienst AIVD meldde aan het OM dat Shukrula berichten van Taghi had doorgespeeld aan de buitenwereld en aan het criminele netwerk van Taghi.

Geest is vrij

Via zijn advocaat Sultan Kat heeft Shukrula een verklaring verspreid. Hij zegt daarin dat hij onschuldig is: ‘Ik hoop dat er ten aanzien van mijn detentie spoedig sprake zal zijn van herbezinning aan de zijde van het Openbaar Ministerie. Mijn lichaam is weliswaar opgesloten tussen zware betonnen muren, maar mijn geest is en blijft vrij. Ik blijf geloof houden in de rechtsstaat en mijn spoedige vrijlating’, schrijft Shukrula.

Mijn lichaam is weliswaar opgesloten tussen zware betonnen muren, maar mijn geest is en blijft vrij

Onschuldig

Deze week zei Taghi zelf tijdens een zitting in het Marengo-proces ook dat Shukrula onschuldig is: ‘De beschuldiging dat hij zich met drugshandel bezighield, is belachelijk en voor de bühne.’ Volgens Taghi lukt het hem niet om nieuwe advocaten te vinden. Hierdoor dreigt het proces vertraging op te lopen, schrijft de NOS.