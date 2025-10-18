KORT zaterdag: 341 kilo cocaïne uit Miami (UPDATE2)

De drugs zaten verstopt in auto die was aangevoerd uit Miami. De vangst werd door de douane gedaan op kaai 1718 in de haven van Antwerpen.

Gewonde bij schietpartij in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Kort daarna heeft de politie in de nabije omgeving een verdachte aangehouden. De schietpartij gebeurde zaterdag rond 12.20.

Over de toestand van het slachtoffer is nog niets duidelijk.

Oekraïner met 40 kilo amfetamine

Aan de Duits-Nederlandse grens is op 8 oktober een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oekraïne gearresteerd omdat hij veertig kilo amfetamine (speed) vervoerde. Dat heeft de Duitse politie vrijdag bekend gemaakt. De man bestuurde een vrachtwagen met Poolse kentekenplaten. In de vrachtwagen waren vier emmers met poeder aanwezig.