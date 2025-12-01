KORT maandag: arrestatie voor explosie in Doetinchem, ontploffing bij flat in Utrecht





Dinsdagavond 18 november vond er rond 19.00 een explosie plaats aan de Leerinkstraat in Doetinchem. In het kader van het onderzoek naar de explosie heeft de politie maandagochtend een woning aan de Leerinkstraat doorzocht. Bij die doorzoeking is een bewoner aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie. De verdachte zit op dit moment vast. De explosie en de rol van de verdachte wordt nader onderzocht.

Veel schade

Bij de explosie raakte niemand gewond, wel is er veel schade ontstaan. Tal van ramen van woningen in de flat sprongen. Ook geparkeerde auto’s liepen schade op. De politie doet onderzoek om te achterhalen wie hierachter zit of zaten. Met de explosie in de buurt van een flatgebouw is volgens de politie een enorm risico genomen.

Explosie in Utrecht

Maandagochtend rond 08.00 werden de bewoners van de Poortstraat in Utrecht opgeschrikt door een knal. Agenten kwamen ter plaatse en troffen vuurwerkresten en brandbaar materiaal aan. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade aan een woning. De verdachte is er vermoedelijk op een witte scooter richting de Zandhofsestraat vandoor gegaan, mogelijk kwam hij of zij daar ook vandaan. Het kan ook zijn dat een persoon op een witte scooter in de directe omgeving heeft staan wachten of observeren, meldt de politie. De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Rijksrecherche onderzoekt overlijden arrestante in Breda

De Rijksrecherche is, onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant, een onderzoek begonnen naar aanleiding van het overlijden van een arrestante op zaterdagochtend 29 november.

De 28-jarige vrouw uit Roosendaal werd donderdagavond 27 november meegenomen naar het cellencomplex Mijkenbroek in Breda. Zaterdagochtend werd ze onwel en is ze ter plaatse medisch onderzocht door een arts. Die stelde vast dat ze is komen te overlijden in haar cel.

Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche in dit soort gevallen onderzoek doet, om de doodsoorzaak te achterhalen. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie.

In verband met het lopende onderzoek kunnen volgens het OM verder geen mededelingen worden gedaan.