KORT maandag: twee tieners opgepakt na schietpartij in winkelcentrum Schiedam

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Na het schieten zijn de betrokkenen gevlucht. Twee van hen zijn kort erna aangehouden in de omgeving. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Lelystad en een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Er zouden ook twee vuurwapens in beslag zijn genomen.

De forensische opsporing heeft op de plaats delict onderzoek verricht. Daarbij is ook een speurhond ingezet. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over wat er precies is gebeurd in het winkelcentrum.

Zes arrestaties voor explosies bij zonnestudio in Borne

De recherche heeft in oktober zes verdachten aangehouden in het onderzoek naar twee explosies bij een zonnestudio in Borne. De verdachten zijn tussen de 20 en 22 jaar. In het onderzoek houdt de recherche rekening met een verband met andere incidenten, en vraagt daarom komende donderdag aandacht voor de zaken in het opsporingsprogramma Plaats Delict.

De verdachten zitten nog vast, hun precieze rol wordt onderzocht. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij explosies op 26 juni en 7 augustus 2025 bij de zonnestudio. Bij die explosies raakte niemand gewond.



Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de explosies verband houden met andere incidenten. Donderdag 13 november vraagt de recherche aandacht voor de zaak in het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict. ‘Niet alleen hoopt het onderzoeksteam op een herkenning van de verdachten die in beeld zijn, ook hoopt het team op meer informatie over de opdrachtgever(s) en een eventueel motief’, meldt de politie.

Plaats Delict is donderdag om 17.30 te zien op RTV Oost en wordt ieder uur herhaald. Het programma wordt ook op Omroep Gelderland uitgezonden. Het programma begint daar om 17.15 en wordt ook ieder uur herhaald.