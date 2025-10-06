KORT maandag: arrestatie in onderzoek naar dodelijke steekpartij in Purmerend

De politie onderzoekt de rol van de man bij de dood van de 58-jarige Purmerender.

Zondag 22 juni werd de politie rond het middaguur gealarmeerd over een steekpartij en trof ter plaatse in een woning aan het Caveljéplein een zwaargewonde man aan. Kort daarna overleed het slachtoffer. De politie ging direct uit van een misdrijf. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet intensief onderzoek naar wat er exact is gebeurd.

Man (40) opgepakt na vondst dode vrouw (62) in woning Heerlen

In een woning aan de Klompstraat in Heerlen is zondagavond een overleden vrouw van 62 jaar aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Vannacht heeft de politie rond 04.00 een 40-jarige man uit Heerlen aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Op dit moment doet de politie tactisch en technisch onderzoek. Zo voert de recherche een buurtonderzoek in het appartementencomplex uit. De Forensische Opsporing doet onderzoek in en rond de woning en brengt de omstandigheden van het overlijden in beeld.

De verdachte zit vast op het politiebureau. Het onderzoek wordt voortgezet.

Drugs, vuurwapens en 85.000 euro cash in Rotterdamse woning

De politie heeft vrijdag twee vuurwapens, drugs en ruim 85.000 euro cash geld in beslag genomen in een woning aan de Raephorststraat in Rotterdam-Oost. Een 41-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.

De politie kreeg een melding via Meld Misdaad Anoniem. Agenten deden vervolgens een instap en doorzochten het huis. Daar werden de vuurwapens, drugs en het cash geld aangetroffen, alles is in beslag genomen. Om wat voor soort drugs en hoeveel het gaat, meldt de politie niet.

De Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporen veiliggesteld. De politie doet nader onderzoek.