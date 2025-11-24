24 november 2025

KORT maandag: MDMA-lab opgerold in Wouwse Plantage

Het precursorenteam van de FIOD heeft op dinsdag 18 november een inval gedaan op diverse locaties in Wouwse Plantage. Gelijktijdig vond een doorzoeking plaats in een woning in de gemeente Breda. Daar is een 24-jarige man aangehouden, die vrijdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. In totaal is 650 liter MDMA-olie en 55 kilo MDMA-brokken aangetroffen.