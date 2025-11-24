KORT maandag: MDMA-lab opgerold in Wouwse Plantage
Het precursorenteam van de FIOD heeft op dinsdag 18 november een inval gedaan op diverse locaties in Wouwse Plantage. Gelijktijdig vond een doorzoeking plaats in een woning in de gemeente Breda. Daar is een 24-jarige man aangehouden, die vrijdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. In totaal is 650 liter MDMA-olie en 55 kilo MDMA-brokken aangetroffen.
Tijdens de doorzoeking trof de FIOD in een boerderijstal in Wouwse Plantage een professioneel drugslab aan, waar de productie van MDMA plaatsvond via de zogenoemde koude methode. Een methode waarbij de omzetting van precursoren naar MDMA plaatsvindt zonder verhitting. Ook werd daar de kristallisatie van MDMA-olie uitgevoerd. Diverse teams van de Landelijke Opsporing en het basisteam van politie Roosendaal hebben ondersteuning verleend.
Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket en wordt voortgezet.