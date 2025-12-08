KORT maandag: drie arrestaties na schietpartij met gewonde in Hoorn

De schietpartij vond plaats op zaterdag 8 november rond 18.30. Ongeveer 40 minuten later, rond 19.10, werd er meerdere keren geschoten op een woning aan het Winterkoninkje in Hoorn. Weer een kwartier later, rond 19.25, kreeg de politie melding van een schietincident op de Juliana van Stolberglaan in Hoorn. Daarbij raakte een 20-jarige man uit Amsterdam gewond.

De districtsrecherche Noord-Holland Noord onderzoekt of er een verband is tussen deze incidenten.

Burgerzaak beschoten in Eindhoven

Een burgerzaak op de Kruisstraat in Eindhoven is zondagnacht beschoten. Maandagochtend werden er door voorbijgangers hulzen en kogels aangetroffen bij het pand. Nadat agenten ter plaatse kwamen troffen zij ook een gat aan in een rolluik van de horecazaak.

Specialisten van Forensische Opsporing doen onderzoek en stellen eventuele sporen veilig. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan en worden er mogelijke beschikbare camerabeelden bekeken.

Minderjarige opgepakt voor explosie bij woning in Hillegom

De politie heeft vrijdag een 16-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning aan de Frederik Hendriklaan in Hillegom, op donderdag 20 november.

Kort na de explosie werd op 20 november een 15-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij zit op dit moment nog vast. Vrijdag werd een 16-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dezelfde explosie. Hij is voor verhoor ingesloten en wordt vandaag voorgeleid aan een rechter-commissaris.



De politie meldt dat het onderzoek wordt voortgezet en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.