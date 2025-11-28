KORT vrijdag: Amsterdammer (55) opgepakt als vermoedelijke opdrachtgever drugssmokkel

Het onderzoek naar de man startte na de arrestatie van een drugskoerier. Uit analyse van telecomgegevens kwam de 55-jarige Amsterdammer als vermoedelijke opdrachtgever naar voren.

Na de aanhouding heeft de Marechaussee de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij zijn een handelsvoorraad van circa 130 gram cocaïne, drie airsoftwapens en ruim 10.000 euro aan contant geld aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

De verdachte is maandag 24 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man twee weken langer vast blijft zitten. De Koninklijke Marechaussee zet onder leiding van het OM Noord-Holland het onderzoek voort.