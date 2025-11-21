KORT vrijdag: autoschade na explosie in Rotterdam, ook ontploffing in Nijmeegse flat

(Beeld: MediaTV)

Donderdagnacht vond rond 05.00 een explosie plaats bij een auto aan de Van Meekerenstraat in Rotterdam. Niemand raakte gewond. Wel raakte het voertuig zwaar beschadigd. De voorruit is kapot en stukken plastic zijn van de auto afgeblazen.

De politie kwam ter plaatse en zette de auto af met een afzetlint. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend. Ook is er nog niemand aangehouden. De politie doet nader onderzoek.

Kelderbox

In een flatgebouw aan de 64e straat in de Nijmeegse wijk Meijhorst vond donderdagavond iets na 20.00 een explosie plaats. Daardoor sneuvelde een ruit boven de toegangsdeur tot de kelderboxen en werd deze naar buiten geblazen, bericht GelreNieuws. De brandweer heeft het pand gecontroleerd en geventileerd.

In verband met het onderzoek is de toegang tot de flat en kelderboxen afgezet. Een explosievenverkenner van de politie onderzoekt de getroffen kelderbox.