KORT vrijdag: explosie en tekst op muur bij flat in Rotterdam

(Beeld: MediaTV)

De brandweer kwam met spoed ter plaatse tijdens de brand bij de ingang van de flat. Toen de brandweer naar binnen ging was er geen brand meer. Wel werden meerdere woningen uit voorzorg ontruimd. Bij de zwart geblakerde toegangshal zijn meerdere ruiten gebarsten. Op de muur is met graffiti een tekst gespoten waar onder meer het woord ‘waarschuwing’ lijkt te staan. Het is verder onduidelijk wat er precies staat.

Nadat de brandweer controle had gedaan mochten de bewoners al snel weer terug naar hun woningen. De politie heeft met behulp van explosie-kit sporen veiliggesteld voor nader onderzoek. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Over een motief voor de explosie en de tekst op de muur is nog niets bekend.