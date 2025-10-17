17 oktober 2025

KORT vrijdag: gewapende ontvoering en bedreiging in Roosendaal

Een 26-jarige man uit St. Willebrord is donderdagavond rond 21.00 onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om geld af te staan. De man stond die avond met zijn auto geparkeerd bij een supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Ineens stapten er drie mannen in zijn auto die hem dreigden om geld te geven. Een van hen richtte een vuurwapen op hem.