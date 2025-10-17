KORT vrijdag: gewapende ontvoering en bedreiging in Roosendaal
Een 26-jarige man uit St. Willebrord is donderdagavond rond 21.00 onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om geld af te staan. De man stond die avond met zijn auto geparkeerd bij een supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Ineens stapten er drie mannen in zijn auto die hem dreigden om geld te geven. Een van hen richtte een vuurwapen op hem.
Het slachtoffer had geen geld bij, en werd onder bedreiging van het vuurwapen gedwongen om naar zijn woning te rijden in St. Willebrord. Toen zij daar aankwamen, ging het slachtoffer naar binnen om geld te halen. De verdachten zouden ongeduldig zijn geworden en reden vervolgens tegen het hek van zijn woning aan. Hierna gingen zij er te voet vandoor. Of het slachtoffer uiteindelijk betaald heeft, meldt de politie niet.