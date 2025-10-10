10 oktober 2025
KORT vrijdag: man (39) uit Hoogvliet opgepakt voor drugshandel en witwassen
De politie heeft een 39-jarige man uit Hoogvliet aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in harddrugs en witwassen. De politie startte in maart 2025 een onderzoek naar de handel van grote hoeveelheden cocaïne en het witwassen van geld. Door eerder onderschepte berichten uit Sky ECC kwam de politie de verdachte op het spoor.
Ook zijn in het kader van het onderzoek een woning in Hoogvliet, een woning in Schiedam en een bedrijfspand in Hoogvliet doorzocht. Hierbij werden onder andere enkele kilo’s harddrugs, geld en ook diverse gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte is dinsdag aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.