KORT vrijdag: politiemedewerker ontslagen wegens zedenmisdrijven

De man wordt ook verweten politiesystemen onrechtmatig te hebben ingezien. Daarnaast wordt zijn rol onderzocht in een zaak van 17 april 2024, waarbij een arrestant tijdens het vervoer gewond raakte. Over dit onderzoek door de Rijksrecherche heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen over mogelijke strafvervolging.

De medewerker werd in augustus 2024 al buiten functie gesteld.

Man opgepakt bij inval in Zwolse flatwoning

De politie heeft donderdagavond bij een inval in een flatwoning aan de Palestrinalaan in Zwolle een man opgepakt. Tijdens de actie droegen agenten kogelvrije vesten. Dat schrijft RTV Oost.

Agenten zouden een woning op de achtste verdieping van de Elvis Presleyflat in de Zwolse wijk Holtenbroek zijn binnengevallen. Ook stonden agenten voor de ingang van de flat die bewaakt werd. Ook een hondenbegeleider was ter plaatse.

Waarvan de man verdacht wordt is nog onduidelijk. Agenten ter plaatse wilden niets zeggen over de reden van de inval.

Explosie bij woning in Veendam

De politie doet onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam. Bij de explosie donderdagnacht rond 01.10 raakte de voorgevel beschadigd. Ook was er een kortdurende brand. Niemand raakte gewond.



De politie is op zoek naar tips en camerabeelden van mogelijke getuigen en omwonenden. Over een aanleiding voor de explosie is nog niets bekend.