KORT vrijdag: twee minderjarigen aangehouden met zware explosieven in Roosendaal

Vuurwerkbom onder politieauto Op het moment dat de agenten om 20.40 op de Leemstraat in Roosendaal het fietspad aan de Bredasestraat oversteken zien zij daar twee personen bij een scooter staan. Ze besluiten ze de twee jongens aan te spreken. Een agent ziet dat een van hen een fles in zijn hand heeft die hij onopvallend onder de politieauto probeert te gooien. De agent kijkt wat het voorwerp precies is en vindt dan een fles met brandbare vloeistof onder de politieauto. Aan de fles is een Cobra-6 met duct tape vastgeplakt.

Gezien de recente onlusten en aanslagen in de wijken Kroeven en Langdonk, waarbij veelvuldig zwaar vuurwerk en zelfgemaakte explosieven worden gebruikt, besluiten de agenten ook een huiszoeking te doen in de woningen van de verdachten. Daarbij wordt op de slaapkamer van een van hen een tas naast zijn bed gevonden met daarin 21 zware Cobra’s en drie Shells. Beide verdachten zijn aangehouden en er wordt onderzocht of zij verantwoordelijk zijn voor meer geweldsdelicten.

Twee tieners aangehouden voor explosie in Zaandam

De politie heeft woensdag een tweede minderjarige verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een flatwoning aan de Oost-Dorsch in Zaandam. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Op zaterdagavond 15 februari vond rond 23.55 een explosie plaats bij een flatappartement aan de Oost-Dorsch. Bij de explosie raakten de voordeur en ramen van de woning beschadigd. Niemand raakte gewond.



In het onderzoek naar deze explosie zijn twee minderjarige verdachten aangehouden. De eerste werd op 3 september aangehouden en is inmiddels voorgeleid. De tweede verdachte is op 1 oktober aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid. Gezien de minderjarigheid van verdachten deelt de politie geen aanvullende informatie.

Partij hasj tussen kippenpoeder uit Suriname onderschept

De Nederlandse douane heeft recent een partij hasj onderschept die verstopt zat tussen een lading kippenpoeder uit Suriname. Dat bevestigt een woordvoerder van de douane tegenover Waterkant. De blokken hasj zijn in beslag genomen en vernietigd, zo meldt de douane op Instagram.