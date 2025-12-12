KORT vrijdag: wietkwekerij ontmanteld in Zoetermeer

(Beeld ter illustratie)

Woensdag betrad de politie rond 15.00 een pand aan de Industrieweg in Zoetermeer. Daar werden meerdere spullen aangetroffen om een wietkwekerij mee in te richten. Ook werd er een lab aangetroffen waarin het mogelijk was om wietolie te vervaardigen. Daar bovenop werden ook nog ruim 30.000 wietstekken aangetroffen. Het lab is ontmanteld en de aangetroffen goederen zijn in beslag genomen en worden na onderzoek vernietigd. Op dit moment heeft de politie nog niemand aangehouden en is de zaak in onderzoek.