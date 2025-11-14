KORT Vrijdag: Explosie in Rotterdam | Drugslab in Vlissingen

De explosie vond rond 3.30 plaats aan de Kruizemuntstraat in Rotterdam. Er raakte niemand gewond. Wel ontstond er lichte schade aan het pand. Dit meldt de politie in Rotterdam vrijdag.

In verband met deze zaak is er niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Inval in drugslab Vlissingen

Een arrestatieteam heeft vrijdagochtend twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. Even later is ook een derde verdachte aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. Dit meldt de politie.

Twee verdachten, een 59-jarige vrouw uit Vlissingen en een 49-jarige man uit Vlissingen, werden direct in een woning aan de Tooroplaan aangehouden.

Even later werd in Vlissingen ook een derde verdachte, een 52-jarige man uit Vlissingen, aangehouden op verdenking van mogelijke medeplichtigheid.

De politie ontving eerder een anonieme tip over een vermoedelijk synthetisch drugslab in de woning. Bij de inval troffen agenten een aanzienlijke hoeveelheid flakka aan (een designerdrug), en een groot geldbedrag. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie is ter plaatse om het lab veilig te ontmantelen. De politie doet verder onderzoek naar de omvang van de productie en de betrokkenheid van de aangehouden verdachten.