KORT woensdag: Explosies op vier plaatsen in het land (UPDATE)

Even voor 23.30 was er een explosie bij een woning in een flatgebouw aan de Lassuslaan in Zwolle. In Purmerend was er een aanslag bij een bedrijfspand aan de Visserijweg. Aan de Ypelobrink in Enschede was er dinsdag een explosie bij een woning. In de vroege ochtend van woensdag heeft er een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de De Ruijterstraat in Groenlo.

Politie vindt geweren en raketwerper

Dinsdag heeft de politie bij meerdere invallen in woningen in Monster en Den Haag-Duindorp verschillende soorten wapens, vuurwerk, drugs en een raketwerper gevonden. Er zijn twee personen aangehouden. Het ging om kleinere hoeveelheden drugs.

Er is ook zwaar vuurwerk aangetroffen en vuurwerk dat was veranderd voor een mogelijke inzet bij aanslagen. Verder vond de politie stroomstootwapens en gasalarmpistolen en enkele geweren.